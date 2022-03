Google stopt tijdelijk met de verkoop van online advertenties in Rusland. Dat geldt ook voor dochteronderneming YouTube. Eerder namen Twitter en Snap al soortgelijke stappen vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

Google had het Russische staatsmedia al onmogelijk gemaakt om advertenties te kopen of verkopen. Het bedrijf heeft daarnaast in samenspraak met de Oekraïense autoriteiten de verkeersinformatiediensten in Google Maps voor Oekraïne uitgeschakeld. Het besluit is genomen om burgers te beschermen.

De Russische mediatoezichthouder Roskomnadzor heeft Google maandag bevolen te stoppen met het weergeven van advertenties die onjuiste informatie bevatten over de oorlog in Oekraïne. Het gaat dan om de aantallen Russische soldaten en Oekraïense burgers die zijn omgekomen in het conflict. Moskou heeft in het verleden boetes opgelegd aan of de toegang beperkt tot diensten die dit soort eisen negeren.

Eerder op de dag werd bekend dat Airbnb voorlopig al zijn activiteiten opschort in Rusland. Daarnaast verkoopt het Amerikaanse Intel, de belangrijkste leverancier van processors en servers voor datacenters, voorlopig geen producten in het land.