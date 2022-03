Gebruikers van Reddit mogen niet langer links naar Russische staatsmedia plaatsen. Ook weert de forumsite advertenties die zijn gericht op Russische leden of afkomstig zijn van Russische overheidsinstanties of bedrijven, schrijft het platform in een blogpost.

Het plaatsen van links naar staatsmedia was al verboden op sommige subfora, zogenoemde subreddits. Reddit heeft nu besloten dit beleid overal op het platform toe te passen.

Reddit zegt ook een speciaal team te hebben samengesteld om "de ontwikkelingen in de gaten te houden". Dit team wordt bijgestaan door personen die Russisch en Oekraïens spreken, schrijft het platform.

Daarnaast worden subreddits waar moderatoren hun twijfels over hebben minder vaak getoond. Bovendien kunnen zij nu sneller om hulp vragen bij het recent opgerichte team, bijvoorbeeld als een discussie uit de hand loopt.