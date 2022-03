SpaceX-eigenaar Elon Musk wijst erop dat er een grote kans bestaat dat zijn satellietnetwerk Starlink voor breedbandinternet zal worden aangevallen in Oekraïne. Het internet dient daarom alleen te worden gebruikt als het echt niet anders kan.

"Belangrijke waarschuwing: in sommige delen van Oekraïne is Starlink het enige niet-Russische communicatiesysteem dat nog werkt. De kans om een doelwit te worden is groot. Wees voorzichtig", schreef Musk op Twitter.

Voor Starlink zijn geen grondkabels nodig, omdat de dienst gebruikmaakt van satellieten. Wel is een ontvanger vereist.

Musk vraagt mensen om Starlink alleen te gebruiken als dat echt nodig is en de ontvanger zo ver mogelijk uit de buurt van mensen te plaatsen. Ook adviseert hij "lichte camouflage over de antenne te plaatsen om visuele detectie te voorkomen".

In Oekraïne zijn de internetdiensten op verschillende plaatsen in het land verstoord door de Russische invasie. Met name in het oosten en westen van het land, waar hevig wordt gevochten, zijn er problemen met de verbinding.

Musk besloot daarom vorige week Starlink in te schakelen voor Oekraïne, nadat de Oekraïense vicepremier Mykhailo Fedorov hem om hulp had gevraagd. Ook stuurde hij meer ontvangers naar het land.

SpaceX heeft inmiddels negentienhonderd satellieten in een baan rond de aarde gebracht voor de dienst. Daarmee wil het bedrijf van Musk breedbandinternet kunnen aanbieden in afgelegen gebieden.