Een nieuwe streamingdienst in Nederland voor sportliefhebbers en een game over ontbossing en klimaatverandering om verslingerd aan te raken. Dit zijn de apps van de week.

Viaplay

Viaplay is de nieuwste streamingdienst in Nederland met uiteraard een bijbehorende app. De streamingdienst richt zich voornamelijk op sportliefhebbers. Zo heeft het bedrijf achter Viaplay de rechten van de Formule 1 gekocht, maar ook de Bundesliga en Premier League (vanaf augustus) zijn exclusief via de streamingdienst te kijken. Dartliefhebbers moeten ook bij Viaplay zijn.

Naast sport kun je er ook films en series zien, maar dat aanbod is lang niet zo uitgebreid als concurrerende diensten. Er zijn wel verschillende Nederlandse producties in de maak, waaronder een serie geschreven door Saskia Noort.

In de app is het mogelijk om series en films offline te bewaren. Opvallend is dat met Viaplay er maar twee streams tegelijk gekeken kunnen worden.

Download Viaplay voor Android of iOS (gratis).

Gibbon: Beyond the Trees

In de game Gibbon: Beyond the Trees slinger je als aap samen met je partner door de jungle. Het slingeren is uitdagend, maar ook fijn. Je springt van tak naar tak en met genoeg vaart zijn de ravijnen te overbruggen.

Maar dan verschijnen de eerste hutten van mensen. Niet lang daarna volgen de graafmachines en starten er bosbranden. Als speler merk je daar snel de gevolgen van, omdat het met minder bomen lastiger is om je voort te bewegen. Het wordt je steeds lastiger gemaakt, bijvoorbeeld als de nieuwe inwoners op je gaan schieten.

De makers van de game willen bewustzijn creëren over problemen in de echte wereld, waaronder ontbossing en klimaatverandering. De gibbons zijn gekozen omdat deze dieren hoog risico lopen door de aanleg van palmolieboerderijen.

Gibbon: Beyond the Trees is op smartphones exclusief bij abonnementsdienst Apple Arcade te spelen, en kost 4,99 euro per maand.

Download Gibbon: Beyond the Trees voor iOS (gratis met Apple Arcade)

78 Dit is de trailer van Gibbon

TikTok

Populaire videoapp TikTok staat bekend als een plek voor korte video's. Toch weerhoudt dat de makers er niet van om nu video's toe te laten die maar liefst tien minuten lang duren. Voorheen stond het limiet op drie minuten. Voor juli 2021 mochten gebruikers zelfs maar maximaal zestig seconden uploaden.

TikTok stelt dat deze extra ruimte gebruikt kan worden voor meer creatieve mogelijkheden, maar het lijkt ook een zet om steviger tegenover YouTube te staan. YouTube kijkt op zijn beurt weer naar TikTok, door meer focus te leggen op korte video's met YouTube Shorts.

Daarnaast heeft heeft TikTok in februari een reeks nieuwe richtlijnen geïntroduceerd om zijn gebruikers te beschermen. Zo worden video's verwijderd die verstoord eetgedrag promoten, in overleg met deskundigen op het gebied van eetstoornissen. Ook is TikTok explicieter over het verbod rond deadnamen, misgenderen, misogynie en het promoten van conversietherapie.

Download TikTok voor Android of iOS (gratis).