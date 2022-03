Met deze tips weet je wat je moet doen als je smartphone oververhit raakt.

Als je een film kijkt op je mobieltje of een lange gamesessie afwerkt, kan je telefoon nogal warm worden. Hoe zwaarder de taak die het apparaat moet uitvoeren, hoe meer elektriciteit er wordt verbruikt en hoe meer warmte daarbij vrijkomt.

Het is dus heel normaal dat je telefoon soms wat warmer wordt. Maar als het lang aanhoudt of je smartphone wordt ongewoon warm, dan kan dat voor problemen zorgen.

Controleer de batterij

Als je telefoon zo heet wordt dat je hem niet meer comfortabel kunt vasthouden, wordt het tijd voor risicobeperking. De kans dat je apparaat ontploft is extreem klein, maar toch is het verstandig om de batterij te controleren.

Straalt de warmte vooral van de achterkant af, dan is de batterij wellicht aan vervanging toe. Heb je een hoesje om je telefoon, haal die er dan af, want die houdt warmte vast. Breng je smartphone naar een reparatiepunt en vraag daar om hulp.

Ook het scherm kan een bron van warmte zijn, omdat dat onderdeel de meeste energie verbruikt. Gebruik je de telefoon al lang, probeer dan de helderheid van het scherm te verlagen. Of misschien is het tijd om je scherm wat rust te gunnen.

Temperatuur meten

Ben je niets vreemds aan het doen maar wordt je apparaat toch ongewoon warm? Dan is er mogelijk iets anders aan de hand. Een goede eerste stap is om de interne apparatuur te meten.

Op Android-telefoons kan dat met verschillende apps, bijvoorbeeld het gratis programma AIDA64. iPhone-bezitters hebben daar geen makkelijke optie voor, maar bij extreme temperaturen verschijnt er wel een waarschuwing in beeld. Een temperatuur tussen de 35 en 45 graden is normaal. Zit je telefoon daar vaak zonder reden boven, dan is er toch iets mis.

Verwijder verdachte apps

Mogelijk heb je last van malware, een schadelijk programma dat zonder jouw weten op je telefoon staat. Een bekende vorm zijn apps die jouw processor gebruiken om cryptomunten te delven. Dat kost veel rekenkracht, waar dus veel warmte bij vrijkomt.



Start je telefoon op in veilige modus (meestal door de aan-uitknop ingedrukt te houden). Hierin worden geen programma's van derden opgestart. Zoek vervolgens tussen al je geïnstalleerde apps naar iets wat je niet herkent. Verwijder direct verdachte apps en trek hun toegang tot je telefoon in.

Wees zuinig op je smartphone

Lost bovenstaande allemaal niets op, dan is het waarschijnlijk tijd voor een nieuwe telefoon. Nieuwere modellen bieden betere bescherming tegen oververhitting dan toestellen van een paar jaar oud.

Past een nieuwe telefoon even niet in je budget, ga dan vooral zorgvuldig met je telefoon om. Leg hem niet in de zon, gebruik geen leren hoesje op warme dagen en gebruik hem niet te lang achter elkaar. Dan kan hij nog prima een tijdje mee.