Spotify beperkt de vindbaarheid van podcasts die door Russische staatsmedia worden gemaakt. Ook sluit het bedrijf zijn kantoor in Rusland, meldt het platform donderdag.

Spotify zegt sinds het begin van het uitbreken van de oorlog duizenden stukjes inhoud te hebben beoordeeld. De streamingdienst heeft inmiddels ook de vindbaarheid beperkt van podcasts die eigendom zijn van of worden beheerd door Russische staatsmedia.

Eerder deze week werd alle inhoud van de Russische staatszender RT en Sputnik News al van het platform verwijderd in de Europese Unie en de Verenigde Staten. In Rusland is de content nog wel beschikbaar. Facebook en Twitter namen soortgelijke stappen.

Daarnaast sluit Spotify zijn kantoor in Rusland voor onbepaalde tijd. "Onze eerste prioriteit de afgelopen week was de veiligheid van onze medewerkers", aldus het bedrijf in een verklaring.