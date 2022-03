De Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD heeft ontdekt dat enkele tientallen Nederlandse routers van particulieren en bedrijven zijn gehackt door een beruchte Russische militaire hackgroep, schrijft de Volkskrant donderdag.

De apparaten maken deel uit van een wereldwijd netwerk van duizenden gehackte apparaten. Ze staan onder controle van de Russische eenheid 74455, ook wel Sandworm of BlackEnergy genoemd. De groep is onderdeel van de Russische militaire inlichtingendienst GRU.

De MIVD kwam de gehackte routers op het spoor tijdens een onderzoek. De slachtoffers worden momenteel geïnformeerd, zegt MIVD-directeur Jan Swillens tegen de krant. Een aantal van de gebruikers is gevraagd de geïnfecteerde routers af te staan.

Het is opmerkelijk dat de MIVD de vondst openbaar maakt, omdat inlichtingendiensten zelden specifieke details geven over dreigingen. Swillens: "De dreiging is soms dichterbij dan je denkt. Daar willen we Nederlanders bewust van maken. Nederlandse routers, van zeg maar de bakker op de hoek, worden gebruikt door een statelijke actor."