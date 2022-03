Fitbit roept bijna 1,7 miljoen smartwatches terug. De batterij in het Ionic-model kan oververhit raken en zo brandwonden veroorzaken, waarschuwt een Amerikaanse overheidsinstantie voor productveiligheid.

Volgens de Amerikaanse Consumer Product Safety Commission zijn er zeker 174 gevallen bekend waarbij de batterij in de Ionic-smartwatch heet werd. In 118 gevallen liepen mensen daardoor brandwonden op.

Fitbit bracht de Ionic in 2017 op de markt. Gebruikers kunnen met zo'n smartwatch allerlei gegevens over hun fysieke conditie bijhouden, zoals de hartslag, lichaamsbeweging of hoeveelheid slaap. Van de Ionic-smartwatches met oververhittingsgevaar zijn in ieder geval zo'n miljoen exemplaren in de Verenigde Staten verkocht.

Fitbit betaalt gedupeerde klanten 229 dollar (omgerekend 206 euro). Het door Google overgenomen bedrijf geeft daarnaast kortingsbonnen uit voor nieuwe aankopen bij het smartwatchbedrijf.