EA Sports, de ontwikkelaar van het populaire voetbalsimulatiespel FIFA 22, gaat alle Russische elftallen uit de programma's halen. Het gaat om de nationale teams en de clubs. Het bedrijf neemt de maatregel vanwege de Russische inval in Oekraïne.

Daarmee volgt de Amerikaanse gameontwikkelaar wereldvoetbalbond FIFA en de Europese voetbalbond UEFA, die Rusland tot nader order van het internationale voetbal hebben uitgesloten. Deze schorsing geldt voor alle clubteams en de vertegenwoordigende nationale elftallen.

EA Sports noemt de beslissing dan ook "in lijn met die van onze partners bij FIFA en UEFA. EA Sports is solidair met de Oekraïense bevolking en roept zoals haast iedereen in de voetbalwereld op tot vrede. We willen een einde aan de invasie in Oekraïne."