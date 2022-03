De Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos zegt vrijdag tientallen internetsatellieten van het Britse bedrijf OneWeb niet te zullen lanceren voordat het bedrijf aan zijn voorwaarden voldoet. Rusland wil onder meer garanties van OneWeb dat de satellieten niet voor militaire doeleinden worden gebruikt, schrijft CNBC.

De internetsatellieten van OneWeb moeten in principe vrijdag de lucht in, maar het is de vraag of dat doorgaat. Niet alleen mogen de satellieten niet voor militaire doeleinden worden gebruikt, maar Roscosmos wil ook dat de Britse overheid haar aandelen in OneWeb verkoopt.

Roscosmos-topman Dmitry Rogozin noemt het ultimatum een antwoord op sancties die het Verenigd Koninkrijk tegen Rusland trof na de inval in Oekraïne. De ruimtevaartorganisatie zal de raket van het lanceerplatform halen als OneWeb niet aan beide eisen voldoet.

OneWeb en ArianeSpace, de Europese raketbouwer die de Soyuz-raketten van Roscosmos levert, hebben nog niet gereageerd.

OneWeb wil met zijn satellieten internet op aarde aanbieden, net zoals Starlink van SpaceX. Het bedrijf heeft op dit moment 428 satellieten in een lage baan rond de aarde zweven. Die zijn allemaal naar de ruimte gebracht met Soyuz-raketten. Vrijdag zouden er nog eens 36 satellieten worden gelanceerd.

In totaal wil OneWeb 650 satellieten in een baan rond de aarde brengen. OneWeb werd in 2020 nog gered van een faillissement toen de Britse overheid en het Indiase telecombedrijf Bharti Global in het bedrijf investeerden.