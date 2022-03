Vodafone heeft de prijzen en bundels van zijn Start- en Red-abonnementen per 1 maart aangepast. De provider verhoogt onder meer zijn databundels en verlaagt sommige maandprijzen.

De databundels van het Start M-, Start L- en het Red-abonnement zijn vergroot, meldt Vodafone op zijn website. Bij Start M gaat de bundel van 1,5 GB naar 2 GB. Voor mensen die ook Ziggo-klant zijn wordt de bundel verhoogd naar 4 GB.

Bij Start L is de databundel opgevoerd van 4 GB naar 5 GB per maand. Ziggo-klanten krijgen 10 GB. De prijzen in de Start-abonnementen blijven gelijk.

Ook bij het Red 5G-abonnement is de databundel verhoogd. Mensen met zo'n abonnement krijgen voortaan 15 GB in plaats van 12,5 GB per maand aan mobiele data. De abonnementsprijs blijft hetzelfde.

De databundels van klanten die na maart 2019 een Red- of Red Essential-abonnement hebben afgesloten en die een mobile only-bundel van 12,5 GB hebben, worden ook verhoogd naar 15 GB. Het Red Essential-abonnement wordt sinds vorig jaar februari niet meer door Vodafone aangeboden.