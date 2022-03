Websites van onder meer overheidsinstellingen in Oekraïne en Rusland zijn de afgelopen weken regelmatig platgelegd door cyberaanvallen. De aanvallen lijken onschuldig, maar kunnen wel psychologische impact hebben op de samenleving.

Door een ddos-aanval uit te voeren wordt er zo veel verkeer op een website afgestuurd dat hij overbelast raakt. Bezoekers kunnen dan niet of nauwelijks meer op de betreffende site terecht, totdat de aanval is opgehouden of afgewend.

Dave Maasland, directeur van cybersecuritybedrijf ESET Nederland, noemt dit soort aanvallen soms "digitaal kattenkwaad". "Technisch gezien valt een ddos-aanval wel mee", zegt hij. "De aanval an sich heeft niet meteen een grote impact."

Burgers en overheden lopen niet direct gevaar als zo'n site wordt getroffen door een ddos-aanval, maar dat betekent niet dat het helemaal ongevaarlijk is. Veel mensen zien de websites, vooral in een oorlogssituatie, als een centrale plek van informatievoorziening.

Relatief simpel, maar mogelijk grote impact

Mariëlle Wijermars, universitair docent Cybersecurity & Politiek aan de Maastricht University, zei eerder al tegen NU.nl dat het overnemen of platleggen van overheidswebsites imagoschade toebrengt aan de overheid. "Cyberaanvallen kunnen relatief simpel zijn, maar een grote impact hebben door chaos te creëren en verdeeldheid te zaaien onder burgers."

"Aanvallen op overheidssites hebben een psychologisch effect op de gemiddelde burger", aldus Maasland. "Aanvallers laten daarmee het volgende zien: de overheid moet jullie veilig houden, maar wij kunnen hun diensten raken."

Ook op andere manieren kunnen ze vervelende gevolgen hebben, meent de cybersecurityexpert. "Bijvoorbeeld als diensten van een bank geraakt worden en je kunt geen bankzaken meer doen."

Halverwege februari gebeurde dat in Oekraïne. Toen werden naast Oekraïense ministeries ook banken getroffen door ddos-aanvallen van "ongekende omvang", zoals de Oekraïense autoriteiten ze omschreven. De aanvallen leverden bijna twee dagen lang problemen op.

"Omdat ddos-aanvallen relatief snel zijn te organiseren, is het vaak een eerste middel dat men gebruikt om aan te vallen", zegt Maasland. "Het levert een direct resultaat."