Google heeft apps van de Russische staatsmedia Russian Today (RT) en Sputnik uit de Play Store gehaald, schrijft TechCrunch. De blokkade geldt voor Europese gebruikers. Eerder werd al bekend dat ook Apple de apps heeft verwijderd.

Google gaat mee in Europese sancties die RT en Sputnik zijn opgelegd en die woensdag ingaan. De maatregelen werden getroffen omdat Rusland Oekraïne binnenviel.

Een woordvoerder van Google bevestigt het afsluiten van de apps. Het bedrijf voerde al eerder andere maatregelen door tegen de zenders. Zo werden kanalen van de media op YouTube geblokkeerd en zijn ze afgesneden van advertentie-inkomsten via Google.

Dinsdag maakte Apple bekend dat apps van Russische staatsmedia buiten Rusland uit de App Store waren gehaald. Ook is Apple Pay nog maar beperkt bruikbaar in Rusland en worden Apple-producten tijdelijk niet meer verkocht in het land.