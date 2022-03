Bij chipmaker NVIDIA zijn afgelopen week tijdens een cyberaanval gegevens van personeel gestolen, meldt het bedrijf aan ZDNet. Ook is door de hackers bedrijfsinformatie buitgemaakt.

Bij de aanval zijn inloggegevens van werknemers gestolen, zegt NVIDIA. "Ook is bedrijfsinformatie van onze systemen gehaald. We zien dat die informatie al mondjesmaat online is gepubliceerd."

Het bedrijf zegt de informatie te analyseren, maar verwacht niet dat de gelekte gegevens een grote impact zullen hebben op de bedrijfsvoering. "Snel na de aanval hebben we ons netwerk verder beschermd", zegt de woordvoerder. "We werken samen met cybersecurityexperts en hebben de autoriteiten ingelicht."

NVIDIA meldt dat er geen bewijs is dat er sprake was van een aanval met gijzelsoftware, waarmee bestanden op computers worden versleuteld in ruil voor losgeld. Ook zou de aanval niet gerelateerd zijn aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

De chipmaker zegt niet hoeveel informatie er precies is gestolen en om welke gegevens het specifiek gaat. Een groep hackers beweerde vorige week zeker 1 terabyte aan data van NVIDIA te hebben gestolen.