Apple heeft de verkoop van al zijn producten in Rusland voor onbepaalde tijd stopgezet. Het Amerikaanse bedrijf doet dat als reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

Daarnaast meldt Apple dat de betaaldienst Apple Pay nog maar beperkt bruikbaar is in Rusland. Verder zijn de apps van Russische staatsmedia zoals RT News en Sputnik buiten Rusland niet meer te downloaden in de App Store.

Apple zegt grote zorgen te hebben over de Russische invasie in Oekraïne. "We leven mee met alle mensen die lijden als gevolg van het geweld", meldt het bedrijf in een verklaring.

Daarbij laat Apple weten dat het op allerlei manieren zal bijdragen aan de humanitaire hulp die op gang is gekomen voor de getroffen mensen in Oekraïne.