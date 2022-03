De rechtbank Noord-Holland heeft dinsdag opnieuw een verdachte van fraude met QR-codes vanuit de GGD-locatie op Schiphol op vrije voeten gesteld. Eerder werden al drie andere personen vrijgelaten.

De verdachte die dinsdag is vrijgelaten, is de 21-jarige Pavel F. uit Spijkenisse. De rechter verbindt wel strenge voorwaarden aan de schorsing van zijn voorarrest. Zo mag F. geen contact hebben met de medeverdachten en mag hij geen werkzaamheden meer uitvoeren die te maken hebben met test- en vaccinatiegegevens.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de voormalige GGD-medewerker van het maken en verstrekken van vele valse digitale coronacertificaten. F. zou puur om veel geld te verdienen valse vaccinatiegegevens en testresultaten hebben aangemaakt.

Tijdens zijn werk op de test- en vaccinatielocatie van de GGD op Schiphol en ook buiten werktijd zou F. in totaal 8.740 coronabewijzen hebben vervaardigd. Op zijn telefoon vond de politie 62 gewiste notities met burgerservicenummers.

Het OM is nog bezig met het onderzoek naar de vermeende fraude met QR-codes. Na de eerste aanhoudingen afgelopen november doken berichten op dat sprake was van tienduizenden vervalste QR-codes die tegen betaling in omloop zouden zijn gebracht.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank de zaak inhoudelijk behandelt.