TikTok rekt de maximale lengte van video's op naar tien minuten. De komende tijd maakt het socialemediumplatform de langere filmpjes beschikbaar voor gebruikers wereldwijd.

Het is niet de eerste keer dat TikTok zo'n aanpassing doorvoert. Afgelopen juli werd de maximale videolengte al opgevoerd, van één naar drie minuten.

"Vorig jaar introduceerden we langere video's om onze gebruikers meer tijd te geven om video's te maken en om vermaakt te worden", zei een woordvoerder maandag tegen NBC News. "Vanaf vandaag maken we video's die tien minuten kunnen duren. We hopen makers daarmee nog meer creativiteit te bieden."

TikTok werd populair vanwege zijn eindeloze stroom aan korte, vaak grappige video's. Maar het bedrijf is de laatste tijd bezig om ook langere video's aan te bieden. Daarmee zou de app de concurrentie met YouTube beter kunnen aangaan, ook oudere gebruikers trekken en mensen langer kunnen vasthouden.