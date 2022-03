De autoproductie van Toyota ligt in heel Japan stil als gevolg van een cyberaanval op een leverancier van het bedrijf, schrijft Nikkei. Toyota zelf heeft het vooralsnog over een "systeemfout" bij Kojima Industries Corporation.

Kojima bevestigt aan Nikkei dat het is getroffen door een cyberaanval. "We zijn de schade nog aan het inventariseren", zegt een woordvoerder. "We doen ons best om zo snel mogelijk te reageren en het is onze topprioriteit om productiesystemen van Toyota zo snel mogelijk weer te hervatten."

Het bedrijf levert aan Toyota verschillende onderdelen voor auto's, waaronder componenten die in aircosystemen en het stuurwiel worden gebruikt.

Details over het incident zijn niet bekend. Zo is onduidelijk wie er achter de aanval zitten en om wat voor aanval het precies gaat. Daarnaast is niet bekend welke systemen op welke manier zijn getroffen.

Toyota schrijft op zijn website dat er een systeemfout was bij een leverancier. "Daardoor hebben we op dinsdag 1 maart de werkzaamheden van 28 productielijnen bij veertien fabrieken in Japan stilgelegd." Wanneer het werk weer wordt hervat is niet duidelijk, wel zou de Japanse overheid helpen bij het onderzoek naar de aanval.