Facebook heeft Russische staatsmedia geblokkeerd in de Europese Unie. Pagina's van tv-zender RT en nieuwsdienst Sputnik zijn daardoor niet meer te zien, zegt een woordvoerder van Facebook-moederbedrijf Meta tegen The Verge. Ook Google grijpt in. Op YouTube worden kanalen die verbonden zijn aan RT en Sputnik geblokkeerd.

Meta-topman Nick Clegg schrijft op Twitter dat het bedrijf verzoeken heeft gekregen van verschillende overheden en de EU om Russische staatsgecontroleerde media aan te pakken. "Door de uitzonderlijke huidige situatie zullen we de toegang tot RT en Sputnik in Europa voorlopig beperken."

Het Amerikaanse techbedrijf heeft al op meerdere manieren ingegrepen. Zo kregen enkele accounts, "waaronder die van Russische staatsmedia", verminderde toegang in Oekraïne. Ook kunnen de uitgevers van bepaalde media niet meer op Facebook adverteren. Verder verwijderde Facebook een netwerk dat nepnieuws en misinformatie verspreidde.

Google laat dinsdag op Twitter weten eveneens blokkades in te stellen in de Europese Unie. Europeanen kunnen daardoor niet meer naar kanalen van RT en Sputnik. "Het kan even duren voordat onze systemen voldoen aan het nieuwe beleid", schrijft het bedrijf. "Onze teams houden de situatie voortdurend in de gaten om waar nodig actie te ondernemen."

Blokkades in heel Europa

Zondag zei de EU al dat het de Russische staatsgecontroleerde media RT en Sputnik wilde blokkeren. Ook telecomproviders in Canada zijn gestopt met het aanbieden van de zender RT.

Ook andere socialemedianetwerken hebben extra maatregelen getroffen. Microsoft, Google en YouTube hebben advertenties voor de Russische staatsmedia uitgezet. Twitter sloot Sputnik en RT al in 2017 af voor reclame-inkomsten.