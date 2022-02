Twitter gaat gebruikers minder tweets tonen die linken naar Russische staatsmedia, heeft het platform maandag bekendgemaakt. Het gaat om bijvoorbeeld berichten met links naar de Russische zender RT.

Naast deze maatregel gaat het sociale medium de betreffende tweets ook voorzien van een label. Bij accounts van staatsmedia wordt dit sinds vorig jaar al gedaan.

Rusland heeft de toegang tot Twitter vrijdag nagenoeg geblokkeerd. Voor mensen in Rusland is het platform alleen nog toegankelijk als ze de anonieme Tor-browser of een VPN-verbinding gebruiken.

In de afgelopen dagen hebben verschillende platforms maatregelen genomen tegen Rusland. Zo kunnen RT en andere Russische kanalen geen geld meer verdienen aan advertenties op YouTube. Ook op Facebook kunnen Russische staatszenders geen advertenties meer plaatsen.