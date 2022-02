Apple en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) liggen nog altijd met elkaar in de clinch over de voorwaarden voor betaalsystemen voor aanbieders van datingapps. Het wordt steeds waarschijnlijker dat de zaak in de rechtbank moet worden uitgevochten.

De ACM oordeelde eind vorig jaar dat het voor datingapps in Nederland niet alleen mogelijk moet zijn om gebruik te maken van de betaalsystemen van Apple, maar ook van betaalsystemen van andere partijen. Bovendien moet het voor die apps ook mogelijk zijn om naar alternatieve betaalmogelijkheden te linken.

Apple kreeg hiervoor een deadline opgelegd die in januari afliep. Het bedrijf liet toen weten de regels te hebben aangepast en daarmee aan de eisen van de ACM te hebben voldaan. Daar was de toezichthouder het echter niet mee eens.

Apple zegt aan de nieuwe regels te voldoen omdat het inmiddels betaalsystemen van andere partijen toestaat in datingapps. Makers kunnen hiervoor een afzonderlijke, Nederlandse versie van hun app uitbrengen in de App Store, schrijft het bedrijf in een brief aan de ACM. NU.nl verkreeg die brief via de techgigant.

Volgens Apple kost het geen extra geld om een Nederlandse versie van een datingapp uit te brengen in de App Store. Het wijzigen van de betaalmogelijkheden zou bovendien slechts een "kleine aanpassing" zijn. De ACM is het daar niet mee eens. "Wij vinden dit een te grote drempel", zegt een woordvoerder.

Wekelijkse dwangsom loopt op

De ACM stelt "geen nieuwe voorstellen van Apple te hebben gekregen waarmee ze aan de eisen voldoen". Apple moet daardoor voor de zesde week op rij een dwangsom van 5 miljoen euro betalen. Het totaalbedrag is inmiddels opgelopen tot 30 miljoen euro.

Apple laat in de brief weten dat de zaak wellicht bij een rechter moet worden uitgevochten. Ook de ACM lijkt dat niet uit te sluiten. "Het lijkt erop dat Apple geen wijzigingen gaat aanbrengen in hun voorstellen om te voldoen aan de eisen", aldus de woordvoerder.