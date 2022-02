De vermeende fraude met QR-codes vanuit de GGD-locatie op Schiphol was volgens het Openbaar Ministerie (OM) "een heel lucratieve bezigheid". Dit zei de officier van justitie maandag tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen een 21-jarige verdachte uit Spijkenisse.

Het OM verdenkt Pavel F. van het aanmaken en verstrekken van vele valse digitale coronacertificaten. Hij zou valse vaccinatiegegevens en testresultaten hebben aangemaakt om veel geld te verdienen.

Tijdens zijn werk op de test- en vaccinatielocatie van de GGD op Schiphol en buiten werktijd zou hij in totaal 8.740 coronabewijzen hebben aangemaakt. Op zijn telefoon vond de politie 62 gewiste notities met burgerservicenummers.

Op zijn bankrekening werden volgens de officier grote bedragen gestort. Zijn uitleg dat hij geld van vrienden kreeg om zijn droomauto te kunnen kopen, noemde het OM in de rechtbank in Alkmaar ongeloofwaardig.

Het OM is nog bezig met het onderzoek naar de vermeende fraude. De advocaat van F. heeft gevraagd zijn voorarrest te beëindigen. Volgens de raadsman heeft zijn cliënt "geen noemenswaardige rol gespeeld" in de handel in valse coronabewijzen.

De officier verzet zich tegen het opheffen van het voorarrest. Op elke vervalsing staat twee maanden gevangenisstraf, zei ze. Bovendien geeft F. volgens haar geen inzicht in zijn rol in het criminele netwerk.

Alleen vrij onder voorwaarden

Als de rechtbank besluit F. toch voorlopig vrij te laten, dan wil het OM dat de rechter daar strenge voorwaarden aan verbindt, waaronder een contactverbod met medeverdachten, een locatieverbod voor het test- en vaccinatiecentrum op Schiphol en een beroepsverbod bij de GGD en het ministerie van Volksgezondheid.

Vorige week kwamen onder soortgelijke voorwaarden drie medeverdachten vrij. In de zaak van F. maakt de rechtbank de beslissing dinsdag bekend. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank de zaken inhoudelijk behandelt.