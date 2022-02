De website van de Oekraïense ambassade is maandag uit de lucht. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een cyberaanval, al is dat wel waarschijnlijk.

Ook de Nederlandse tak van de website is niet te bereiken. Daarnaast laden verschillende andere pagina's van de overheid niet.

De afgelopen dagen zijn verschillende websites van zowel de Oekraïense als Russische overheid onbereikbaar geweest door cyberaanvallen.

In Rusland gaat het om onder meer de website van het Kremlin en die van de Staatsdoema, het lagerhuis van de Russische Federatie. De websites zijn al sinds zaterdag offline en ook in de dagen daarvoor waren ze regelmatig niet bereikbaar. Vermoedelijk zit hackersgroep Anonymous achter die aanvallen.