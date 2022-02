Digitale aanvallen die in relatie staan tot Oekraïne hebben tot nu toe nog geen impact op Nederland. Daar zijn in elk geval geen concrete aanwijzingen voor, meldt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Toch sluit het NCSC niet uit dat Nederland er later ook iets van gaat merken. "Momenteel wordt internationaal met name gerapporteerd over digitale aanvallen die gebruikmaken van ddos (een website raakt overbelast doordat er veel verkeer op wordt afgestuurd, red.) en wiperware (malware die gegevens op systemen definitief verwijdert)", schrijft het overheidsorgaan.

Ook mengen internationale hackersgroepen zich in de oorlog. "Deze betrokkenheid kan leiden tot een toename van digitale aanvallen, die in de toekomst mogelijk ook impact kunnen hebben op Nederlandse organisaties."

Het NCSC beschrijft op zijn website enkele maatregelen die organisaties op korte termijn kunnen nemen om de digitale beveiliging te verstevigen. Onder meer ddos-aanvallen en wiperware komen aan de orde. Ook wordt getroffen organisaties geadviseerd om aangifte te doen.

Recent bleek dat in Oekraïne al honderden computers met wiperware waren besmet. Het programma zou antivirusprogramma's hebben omzeild. Eerder waarschuwden toezichthouder Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) en de FBI in de Verenigde Staten al voor de malware.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Defensie kon eerder uit veiligheidsoverwegingen niet tegen NU.nl zeggen of en wat Nederland zou doen om de digitale weerbaarheid te verhogen. "Waar nodig zullen we de nodige maatregelen treffen."