Een Instagram-app voor de iPad is nog niet in zicht. Hoewel Instagram-topman Adam Mosseri vaak het verzoek krijgt om een versie voor de iPad te maken, zegt hij dat er toch te weinig gebruikers op de tablet zijn.

"De groep iPad-gebruikers is nog steeds niet groot genoeg om er prioriteit aan te geven", schrijft Mosseri op Twitter. Hopelijk komen we er op een bepaald moment aan toe, maar op dit moment zijn we druk met andere dingen."

De meeste mensen gebruiken Android, schrijft Mosseri. Ook zegt hij dat mensen het meeste delen via privéberichten en niet zozeer via de nieuwsfeed of Stories. De topman zegt dat Instagram daarop focust om YouTube en TikTok te kunnen bijbenen.

Mensen met een iPad vragen al jaren om een officiële iPad-versie van Instagram. Op de tablet is wel een iPhone-versie te installeren, die vervolgens wordt opgeblazen om op het scherm te passen.

Twee jaar geleden sprak Mosseri ook al over het gebrek aan een iPad-app. Daaruit bleek eveneens dat Instagram het te druk heeft met andere dingen. De Instagram-app voor de iPhone bestaat inmiddels ruim elf jaar.