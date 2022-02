In Oekraïne is live verkeersinformatie tijdelijk niet te zien op Google Maps. Alphabet, het moederbedrijf van Google, zegt tegen persbureau Reuters de maatregelen te hebben genomen om de burgerbevolking te beschermen.

Normaal gesproken is op Google Maps te zien hoe druk verschillende plekken als winkelcentra of restaurants zijn. Maar na overleg met lokale autoriteiten is die functie nu uitgeschakeld. Meer informatie is daarover niet vrijgegeven.

Google heeft niet alle functies uitgeschakeld. Zo kunnen automobilisten nog wel gebruikmaken van de navigatiefunctie.

Van Google Maps is veel informatie af te lezen. Zo schreef een hoogleraar van het Californische Middlebury Institute of International Studies onlangs op Twitter dat op de kaart een 'file' te zien was die zich vanuit Rusland naar de Oekraïense grens bewoog. Dat bleek het Russische leger te zijn. De beweging kon uren voordat de Russische president Poetin de aanval had aangekondigd al worden waargenomen.