Twitter heeft vrijdag een nieuwe functie beschikbaar gemaakt waarmee gebruikers foto's en video's kunnen verbergen achter waarschuwingen voor naaktheid, geweld en andere "gevoelige" inhoud.

Gebruikers kunnen een waarschuwing aan een bericht toevoegen door een foto of video toe te voegen aan de tweet. Vervolgens tik je deze aan en krijg je de optie om een of meer waarschuwingen toe te voegen.

Als er een waarschuwing is toegevoegd, is de foto of video onherkenbaar voor andere gebruikers. Om de foto en video zichtbaar te maken, moet de gebruiker hierop tikken.

De waarschuwing hebben verschillende categorieën, zoals geweld, schokkende beelden en naaktheid. Er is geen waarschuwingsoptie beschikbaar voor spoilers. Twitter-gebruikers kunnen spoilers enigszins vermijden door bepaalde woorden en hashtags te verbergen.