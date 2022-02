De Russische staatzender RT en andere Russische kanalen kunnen op YouTube tijdelijk geen geld meer verdienen via advertenties. Dat meldt persbureau Reuters zaterdag. Het videoplatform heeft dit gedaan wegens "buitengewone omstandigheden". Daarmee verwijst YouTube naar de Russische invasie in Oekraïne.

"De mogelijkheid van een aantal kanalen om geld te verdienen op YouTube is gepauzeerd", bevestigt YouTube aan Reuters. "Het gaat om verschillende Russische kanalen die geassocieerd zijn met de recente sancties."

Ook worden video's van de getroffen kanalen nu minder aanbevolen door het algoritme van YouTube. Verder zijn RT en "verschillende andere kanalen" niet meer beschikbaar in Oekraïne op verzoek van de Oekraïense regering. YouTube zegt niet welke kanalen naast RT door de maatregel geen advertentie-inkomsten meer krijgen.

Moederbedrijf Google zegt ook dat het Russische staatszenders verbiedt zijn advertentietechnologie te gebruiken om geld te verdienen op hun eigen websites en apps.

Daarnaast kunnen ze geen advertenties kopen via Google Tools of advertenties te plaatsen op Google-diensten zoals Gmail, zegt woordvoerder Michael Aciman. "We houden nieuwe ontwikkelingen actief in de gaten en gaan, als het nodig is, meer stappen ondernemen", aldus Aciman.

RT beweert zondag dat Google ook het downloaden van zijn nieuwsapp in Oekraïne heeft geblokkeerd. Het Amerikaanse techbedrijf heeft dit echter nog niet bevestigd.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft vrijdag vergelijkbare maatregelen getroffen. Russische staatszenders kunnen geen advertenties meer plaatsen op Facebook en krijgen geen advertentie-inkomsten meer, schrijft Reuters.