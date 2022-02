De Oekraïense vicepremier Michailo Fedorov heeft zaterdag op Twitter de vorming van een IT-leger aangekondigd. Dat moet via een speciaal Telegram-kanaal ddos-aanvallen op belangrijke Russische websites coördineren. Op het kanaal hebben zich inmiddels meer dan 100.000 mensen aangemeld.

"We hebben digitale talenten nodig. Alle operationele taken zullen hier worden gegeven: https://t.me/itarmyofukraine. Voor iedereen zal er wel iets te doen zijn. We gaan door met het gevecht aan het cyberfront. De eerste opdracht op het kanaal is voor de cyberspecialisten", aldus de tweet van Fedorov.

Op het Telegram-kanaal staan onder meer de namen van Russische bedrijven die grotendeels in staatshanden zijn, zoals Gazprom en Lukoil. Ook meerdere banken en overheidswebsites zijn aangemerkt als doelwitten. Het zogenoemde IT-leger wordt ook opgeroepen klachten in te dienen over YouTube-kanalen van Russische media die "openlijk liegen over de oorlog in Oekraïne".

De website van het Kremlin werd zaterdag platgelegd door hackers. Vermoedelijk was dat het werk van de groep Anonymous, die al gezegd had computeraanvallen op de Russische regering voor te bereiden.