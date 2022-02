Het satellietnetwerk Starlink voor breedbandinternet van ruimtevaartbedrijf SpaceX is ingeschakeld voor Oekraïne. Dat zegt eigenaar Elon Musk op Twitter, nadat de Oekraïense vicepremier Mykhailo Fedorov hem om hulp had gevraagd. Ook stuurt Musk naar eigen zeggen meer ontvangers naar het door Rusland binnengevallen land.

Volgens Oekraïne zijn de internetdiensten op verschillende plaatsen in het land verstoord door de Russische invasie. Met name in het oosten en westen van het land, waar hevig gevochten wordt, zijn er volgens waarnemers problemen met de verbinding.

"Terwijl u Mars probeert te koloniseren, probeert Rusland Oekraïne te bezetten", schreef vicepremier Fedorov in een bericht op Twitter aan Musk. "We vragen u Oekraïne te voorzien van Starlink-stations en verstandige Russen aan te spreken om op te staan." Musk reageerde daarop dat Starlink "nu actief is Oekraïne". "Meer ontvangers zijn onderweg."

Voor Starlink zijn geen grondkabels nodig, omdat de dienst gebruikmaakt van satellieten. Wel is een ontvanger vereist. SpaceX heeft inmiddels 1.900 satellieten in een baan rond de aarde gebracht voor de dienst. Daarmee wil het bedrijf van Musk breedbandinternet kunnen aanbieden in afgelegen gebieden, waar bijvoorbeeld geen glasvezelnetwerken liggen.