Rusland heeft de toegang tot Twitter geblokkeerd en dreigt nu ook Facebook te blokkeren, meldt de BBC zaterdag. Toegang tot sociale media is nog wel via een omweg mogelijk.

Rusland wil met de blokkade waarschijnlijk voorkomen dat er allerlei video's en foto's worden gedeeld over de Russische invasie in Oekraïne. Volgens NetBlocks, een organisatie die internetverbindingen monitort, heeft Rusland het gebruik van Twitter al nagenoeg geblokkeerd.

Voor mensen in Rusland is Twitter nog wel toegankelijk als ze de anonieme Tor-browser of een VPN-verbinding gebruiken, twitterde hackerscommunity Anonymous zaterdag.

Ook Facebook dreigt te worden geblokkeerd. De Russische mediatoezichthouder Roskomnadzor beschuldigt Facebook van het "schenden van de rechten en vrijheden van Russische burgers". Facebook besloot eerder namelijk om door te gaan met het controleren van berichten van Russische staatsmedia op feiten. Als er sprake is van nepnieuws of desinformatie, dan plaatst Facebook er een waarschuwing bij.

Als Rusland de toegang tot Facebook afsluit, is het nog onduidelijk of dat ook gevolgen zal hebben voor de toegang tot andere diensten van het moederbedrijf Meta, zoals Instagram, WhatsApp en Facebook Messenger.