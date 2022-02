Door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland lopen ook de spanningen tussen de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos en de Amerikaanse NASA over ruimtestation ISS op. Dmitry Rogozin, het hoofd van Roscosmos, heeft via Twitter gedreigd dat nieuwe strengere sancties tegen Rusland grote gevolgen kunnen hebben voor het ruimtestation, schrijft CNET.

In het internationale ruimtestation ISS verblijven nu twee Russische kosmonauten, vier Amerikaanse astronauten en een Duitser van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Het station wordt daarom beschouwd als neutraal gebied. De internationale samenwerking staat echter onder druk door de oorlog in Oekraïne.

De Amerikaanse president Joe Biden zei eerder deze week dat de sancties tegen Rusland gevolgen hebben voor "de Russische lucht- en ruimtevaartindustrie, inclusief zijn ruimtevaartprogramma". Daarop reageerde Rogozin geïrriteerd: "Als u de samenwerking met ons blokkeert, wie zal het ISS dan redden van een ongecontroleerde baan om de aarde en neerstorten in de Verenigde Staten of Europa?"

Als antwoord daarop liet NASA deze week weten dat de ruimtevaartorganisatie "met alle internationale partners, waaronder de ruimtevaartorganisatie Roscosmos, blijft samenwerken voor de voortdurende veilige operaties van het internationale ruimtestation".

Rusland wil samenwerking in Frans-Guyana opschorten

De samenwerking tussen de VS en Rusland op het gebied van civiele ruimtevaart zou buiten de sancties tegen Rusland vallen, zo verkondigde de NASA. De uitlatingen van Rogozin werden daarna iets milder van toon: "Zoals diplomaten zeggen: 'onze zorgen zijn gehoord'. In de tussentijd blijven we de nieuwe Amerikaanse sancties analyseren om onze verdere reactie te kunnen bepalen."

In een reactie op de Europese sancties tegen Rusland reageerde Rogozin ook boos. Hij wil de samenwerking met Europese partners bij de lancering van raketten vanuit Frans-Guyana opschorten en zijn technisch personeel dat in Frans-Guyana aanwezig is, terugtrekken als reactie op de EU-sancties.

Rogozin staat in de ruimtevaart bekend om zijn provocerende uitspraken. Toen in 2014 sancties tegen Rusland werden afgekondigd vanwege de inname van de Krim, stelde hij voor dat NASA "een trampoline zou gebruiken om astronauten in een baan om de aarde te sturen".