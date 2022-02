Door de Russische invasie wordt het voor de bevolking in Oekraïne steeds moeilijker om een stabiele internetverbinding te krijgen. Dat meldt het in Londen gevestigde NetBlocks, een organisatie die de internetverbinding monitort.

Vooral in de zuidelijke en oostelijke delen van het land, waar veel wordt gevochten, zouden veel internetproblemen zijn.

De verbinding met GigaTrans, de grootste internetaanbieder van Oekraïne, daalde in de afgelopen dagen naar 20 procent van het normale niveau. Sinds vrijdagochtend stijgt dat percentage weer.

Ook bij provider Triolan waren er problemen, zo meldt het bedrijf op zijn site. "Op 24 februari werden we gehackt op belangrijke netwerkknooppunten. Een aantal grote netwerkrouters werd uitgeschakeld of raakte beschadigd. In totaal gaat het om 57 knooppunten in Kiev, Charkov, Dnjepr, Poltava, Odessa, Rivne en Zaporizhia."

"Hoewel het internet niet op nationaal niveau platligt, horen we weinig uit de zwaarst getroffen regio's. Daarnaast heerst onder de rest van de bevolking de angst dat de verbinding op ieder moment kan afnemen, waardoor mensen mogelijk het contact met vrienden en familie verliezen", aldus een woordvoerder van NetBlocks. "Bovendien kunnen verstoringen in de telecommunicatie ertoe leiden dat burgers die zich willen verenigen om hun steden te verdedigen problemen krijgen."

Inmiddels wordt een nationale verbinding van 87 procent van het normale niveau geconstateerd. Volgens NetBlocks duidt dat niveau nog steeds op onderbrekingen in de verbinding. Het kan er echter ook op wijzen dat het internetgebruik sinds donderdag is afgenomen doordat mensen naar het buitenland zijn gevlucht en hun huizen en bedrijven hebben verlaten.