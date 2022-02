Hardwarefabrikant NVIDIA onderzoekt welke schade er is toegebracht bij een cyberaanval. Een groep hackers die gijzelsoftware verspreidt, beweert zeker 1 terabyte aan data van NVIDIA te hebben gestolen.

De hackersgroep Lapsus$, die opereert vanuit Zuid-Amerika, heeft via Twitter de verantwoordelijkheid voor de cyberaanval op NVIDIA opgeëist. De groep stelt dat het in staat is geweest om zeker 1 TB aan vertrouwelijke data van de chipmaker te downloaden, waaronder wachtwoorden van NVIDIA-medewerkers.

De chipmaker is erin geslaagd om weer toegang te krijgen tot alle computers van het bedrijf die wereldwijd waren gegijzeld door Lapsus$. NVIDIA zou vervolgens via een hack één of meerdere computers van de hackers hebben versleuteld.

Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over de vermeende cyberaanval. Officieel heeft NVIDIA nog niets meegedeeld. Tweakers schrijft dat door de cyberaanval interne systemen van de chipmaker twee dagen lang zijn overgenomen door criminelen. Ook zouden interne e-mail- en ontwikkelaarssystemen de laatste dagen regelmatig offline zijn geweest.