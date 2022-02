Mykhailo Fedorov, de Oekraïense vicepremier en minister van Digitale Transformatie, heeft een brief aan Apple-CEO Tim Cook geschreven waarin hij het bedrijf vraagt om te stoppen met het leveren van diensten en producten in Rusland. Ook vraagt hij of Apple de Russische App Store wil sluiten.

In de brief die Fedorov ook op Twitter heeft geplaatst, vraagt hij of Apple zich wil aansluiten bij de sancties die wereldwijd aan Rusland worden opgelegd.

"De hele wereld weert de agressor door sancties op te leggen. In 2022 is moderne technologie misschien wel het beste antwoord op tanks, raketwerpers en raketten", schrijft hij in een poging de CEO van Apple te overtuigen.

Apple heeft een online winkel in Rusland en biedt in dat land een lokale versie van zijn App Store aan. Vorig jaar voldeed het aan een Russische wettelijke eis om apps van lokale ontwikkelaars extra onder de aandacht te brengen. Volgens persbureau Bloomberg heeft het bedrijf in de afgelopen maanden ook een kantoor in Moskou geregistreerd en vacatures in Moskou geplaatst, waarschijnlijk om aan de lokale regelgeving te voldoen.

Rusland kent sinds vorig jaar een wet die techbedrijven als Apple, Google en Meta verplicht om een fysiek kantoor in Rusland te hebben.