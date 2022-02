De Russische mediawaakhond Roskomnadzor gaat de toegang tot Facebook beperken voor Russische gebruikers, heeft de toezichthouder vrijdag aangekondigd.

Volgens Roskomnadzor is de maatregel een reactie op de beperkingen die Facebook heeft opgelegd aan Russische staatsmedia. De waakhond beschuldigt Facebook ervan censuur te plegen.

Wat de beperkingen precies inhouden, is nog niet duidelijk. In het verleden heeft Rusland maatregelen genomen tegen Twitter door dat sociale medium te vertragen. Voor sommige gebruikers werd het platform zo traag, dat ze er weinig tot geen gebruik van konden maken. Het kan echter ook zo zijn dat het in dit geval om een andere beperking gaat.

Facebook heeft vooralsnog niet op het nieuws van de waakhond gereageerd. Het gaat waarschijnlijk even duren voordat de beperkingen merkbaar zijn voor Russische gebruikers.