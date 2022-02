Hackersgroep Anonymous heeft vrijdag nieuwe cyberaanvallen op de Russische regering aangekondigd. Onder meer de website van het Russische ministerie van Defensie is inmiddels uit de lucht, meldt de groep op Twitter.

Ook verschillende andere websites van de Russische overheid zijn vrijdag niet bereikbaar. Het gaat onder meer om de website van het Kremlin en die van de Staatsdoema, het lagerhuis van de Russische Federatie. Vermoedelijk zit Anonymous achter de aanvallen.

"We zijn ervan overtuigd dat sancties geen effect hebben op het criminele regime van Poetin. We roepen landen die Oekraïne steunen op de banden met Rusland te verbreken en Russische ambassadeurs uit te zetten", laat Anonymous weten. Volgens de groep is de strijd in Oekraïne geen gevecht tussen de NAVO en Rusland, "maar tussen democratie en fascisme".

Het Twitter-account van het Oekraïense ministerie van Defensie is overigens ook niet beschikbaar. Hoe dat komt, is niet duidelijk.

Bij de cyberaanvallen van donderdag zou onder meer het netwerk van de Russische staatstelevisie RT zijn platgelegd. Ook de websites van het Kremlin, het Russische parlement, het ministerie van Defensie in Moskou en andere overheidsdiensten waren donderdag onbereikbaar.

Anonymous is een internationale groep hackers die regelmatig digitale aanvallen op overheden uitvoeren. Zo hebben ze eerder computersystemen van de Verenigde Staten en China onder vuur genomen.