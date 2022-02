Nu Rusland Oekraïne is binnengevallen, neemt de stroom van nepnieuws en desinformatie op sociale media toe. Platforms proberen dit tegen te gaan en tegelijkertijd gebruikers beter te beschermen. We zetten de maatregelen die de platforms hebben genomen op een rijtje.

Meta

Facebook-moederbedrijf Meta heeft een zogenoemd special operations center opgezet, laat een woordvoerder aan NU.nl weten. "Dit wordt bemand door experts uit ons hele bedrijf, waaronder sprekers van de moedertalen aldaar, om ervoor te zorgen dat we de situatie nauwgezet kunnen volgen en content die in strijd is met de richtlijnen sneller kunnen verwijderen."

Daarnaast heeft Facebook in Oekraïne een nieuwe functie geïntroduceerd waarmee mensen met één klik hun profiel kunnen vergrendelen "voor extra privacy- en veiligheidsbescherming van hun persoonlijk informatie". Het is dan voor onbekenden niet mogelijk om hun profielfoto te downloaden of berichten op hun tijdlijn te zien.

Daarnaast zegt Meta, zoals gebruikelijk, content en accounts te verwijderen die in strijd zijn met de richtlijnen, samen te werken met externe factcheckers en gebruikers meer context te geven over de berichten die ze zien op hun tijdlijn.

Twitter

Het veiligheidsteam van Twitter geeft Oekraïners instructies over het vergrendelen van hun accounts. "Als je Twitter gebruikt in conflict- of andere risicogebieden, moet je weten hoe je je profiel en digitale informatie moet beschermen", schreef het team donderdag in een tweet.

Of Twitter bijvoorbeeld ook extra mensen inzet om content te controleren, is niet duidelijk. NU.nl vroeg een woordvoerder van het bedrijf om een reactie, maar kreeg geen antwoord.

YouTube

YouTube zei eerder dat er verschillende teams zijn die letten op zogenoemde valse-vlagoperaties, bedrieglijke praktijken, hackers, phishing en het aanzetten tot geweld. Enkele dagen geleden werd het YouTube-account van Denis Pushilin, de leider van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk, al geblokkeerd.

Woensdag meldde het bedrijf nog dat het geen "betekenisvolle toename" heeft gezien op het gebied van door Rusland verspreidde desinformatie over Oekraïne, meldt Politico. Of dit sinds de inval op donderdag is veranderd, is niet duidelijk. Ook YouTube reageerde niet op vragen van NU.nl.