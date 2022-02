Vandaag doet Nederland afstand van vrijwel alle coronaregels. De CoronaCheck-app blijft werken als toegangsbewijs op enkele locaties, maar dan in aangepaste vorm. De app werkt nu op een iets andere manier dan voorheen, zodat hij gebruikt kan worden voor het 1G-beleid.

Hoewel veel coronaregels verleden tijd zijn, blijft CoronaCheck nog wel belangrijk. De app is, in combinatie met een negatieve coronatest en een identiteitsbewijs, nog nodig om binnen te komen bij een groot evenement.

Het gaat daarbij om plekken waar binnen meer dan vijfhonderd mensen komen die geen vaste zitplaats hebben, bijvoorbeeld in een grote nachtclub of bij een concert.

Om bij plekken binnen te komen die werken met 1G-toegang, moet je je vooraf laten testen op het coronavirus. Dit vervangt het hiervoor gebruikelijke 3G-beleid.

Wat betekenen 1G, 2G en 3G ook alweer? Bij een 3G-beleid kun je gebruikmaken van voorzieningen als je gevaccineerd, genezen of negatief getest bent.

Bij een 2G-beleid geldt dat je alleen naar binnen mag als je gevaccineerd of genezen bent.

Bij een 1G-beleid moeten zowel gevaccineerden als ongevaccineerden zich overal preventief laten testen.

Negatief testbewijs toevoegen aan CoronaCheck

De CoronaCheck-app is recent aangepast en moet worden geüpdatet als dat niet automatisch is gebeurd. Dat kan via de appwinkels van Google en Apple.

Voordat je een negatief testbewijs kunt toevoegen aan de app, moet je je vanaf 25 februari voortaan eerst laten testen. Dat geldt voor alle bezoekers van dertien jaar en ouder.

Een test is 24 uur geldig, daarom moet die maximaal een dag voor het evenement worden afgenomen. Daarvoor kun je een afspraak maken via Testen voor Toegang. Daar vind je testlocaties in de buurt. De test is gratis en de uitslag komt binnen twee uur.

Met een negatieve uitslag kun je een coronatoegangsbewijs maken in de CoronaCheck-app, of via CoronaCheck.nl voor een bewijs op papier. In de app scrol je omlaag en kies je voor 'Nieuwe vaccinatie of test toevoegen'.

Om een toegangsbewijs aan te maken, vul je de ophaalcode in die bij de negatieve uitslag wordt meegestuurd. Daarmee wordt een QR-code aangemaakt. Die laat je bij de ingang zien als bewijs om binnen te komen.

Internationaal blijft 3G nog wel gelden

In de app zelf is het bewijs voor 3G-toegang in Nederland uitgeschakeld. Dat bewijs wordt vanaf vrijdag niet meer gebruikt.

In het tabblad 'Internationaal' (boven in de app te vinden) kun je nog wel een QR-code laten maken voor 3G. Die is nodig als je op reis gaat.