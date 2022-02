De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoeken waarom niet alle klanten van Ziggo hun eigen modem en/of router kunnen aansluiten. Dat is vanaf 28 januari verplicht, maar in delen van het Ziggo-netwerk is dat nog niet mogelijk.

Ziggo schrijft op zijn website dat er aanpassingen aan het netwerk nodig zijn om vrije modemkeuze voor iedereen beschikbaar te maken. "Daardoor kan het helaas zo zijn dat de wijzigingen nog niet in je postcodegebied zijn doorgevoerd."

De ACM onderzoekt of het moet optreden, omdat de wet al een maand geleden in werking trad. Wat voor aanpak de ACM voor ogen heeft, is nog niet bekend. Daarvoor moet eerst de uitslag van het onderzoek worden afgewacht.

Met vrije modemkeuze kan iedereen zelf bepalen of hij een modem van een provider gebruikt, of liever een eigen modem. "Die keuzevrijheid voor gebruikers is belangrijk, omdat het innovatie en concurrentie op de markt voor eindapparaten stimuleert", zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten. "Bovendien is de drempel voor consumenten om naar een andere internetaanbieder over te stappen lager wanneer ze hun eigen modem kunnen blijven gebruiken."

Alle internetproviders hebben inmiddels op hun websites gepubliceerd aan welke specificaties modems moeten voldoen om van hun diensten gebruik te kunnen maken. De ACM controleert of die specificaties voor fabrikanten genoeg zijn om de apparaten zo aan te passen, dat ze bruikbaar zijn voor consumenten.