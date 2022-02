De eerste missie van NASA's Artemis I-programma vindt waarschijnlijk eind mei of begin juni plaats. De lancering van de maanraket werd al eerder verplaatst naar april, maar ook dat wordt niet gehaald, zei NASA-topman Tom Whitmeyer op een persconferentie.

"April is geen mogelijkheid", zegt Whitmeyer. NASA mikt nu op het einde van mei, maar juni is aannemelijker. Volgens de topman is er nog veel werk te doen. Zo moeten verschillende testuitslagen geanalyseerd worden voordat de lancering kan plaatsvinden.

Volgende maand wordt Artemis I, die bestaat uit een Space Launch System-raket met daarop een onbemande Orion-capsule, onderworpen aan een zogeheten wet dress rehearsel. Tijdens die test wordt er brandstof in de raket getankt.

Pas na die test kan een betere inschatting van de uiteindelijke lanceerdatum gemaakt worden, zegt NASA. Naast van een goed werkende raket is het team ook afhankelijk van onder meer weersomstandigheden.

Artemis I is een belangrijke missie voor NASA. Het is de eerste maanmissie sinds het Apollo-programma uit de jaren zestig en zeventig. Met Artemis moet de VS uiteindelijk weer met een bemanning terugkeren naar de maan. Op zijn vroegst gebeurt dat in 2025.

Artemis I wordt de eerste vlucht van de Space Launch System-raket. Dat is de grootste en krachtigste raket van NASA tot nu toe.