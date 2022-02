De inzet van een Europees team om Oekraïne op digitaal terrein te ondersteunen is uitgesteld omdat de oorlog is losgebarsten. De bedoeling was dat deskundigen naar Oekraïne zouden afreizen, maar nu Rusland is begonnen met aanvallen gaat dat niet door, zeggen twee bronnen tegen NU.nl.

Dinsdag werd bekend dat het team ingezet zou worden, al bleef nog onduidelijk hoe de hulp er precies uit zou zien.

Na weken van oplopende spanningen heeft Rusland in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne aangevallen. Ook zijn Russische troepen het land binnengevallen.

Daardoor is de fysieke inzet van de CRRT-experts uitgesteld, bevestigt het Litouwse ministerie van Defensie aan NU.nl. Litouwen coördineert het CRRT. Naast Nederland zijn ook Kroatië, Estland, Polen en Roemenië onderdeel van het samenwerkingsverband.

Het Litouwse ministerie laat verder weten dat de CRRT-raad opnieuw samenkomt om te kijken hoe de deskundigen Oekraïne kunnen ondersteunen.

Hoewel dinsdag was besloten om het CRRT in te zetten, was nog niet helemaal duidelijk wat de cyberexperts precies zouden doen. Daarover liepen nog gesprekken, zegt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Defensie donderdag. Daarbij moet ook duidelijk worden welke hulp Oekraïne precies nodig heeft.