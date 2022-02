De website van het Kremlin en verschillende andere websites van de Russische overheid zijn donderdagmiddag uit de lucht. Ze kunnen door een nog onbekende reden niet worden geladen.

Bezoekers van Kremlin.ru kunnen de pagina niet bezoeken. Zij krijgen een melding te zien dat de website niet bereikbaar is. Dezelfde problemen spelen bij andere websites, bijvoorbeeld die van de Staatsdoema, het lagerhuis van de Russische Federatie.

Woensdag waren meerdere websites van Oekraïense banken en overheidsinstanties, zoals die van het ministerie van Buitenlandse Zaken, al niet bereikbaar. Volgens Oekraïne zit Rusland achter de cyberaanvallen. Ook de VS en het VK zeiden informatie te hebben dat de aanvallen uit Rusland kwamen.

Waarom nu ook verschillende Russische websites offline zijn, is niet duidelijk. Het is onbekend of er sprake is van nieuwe cyberaanvallen en door wie deze dan zouden zijn uitgevoerd.