Ben je helemaal klaar met de slechte kwaliteit van je ingebouwde of oude webcam? Met deze tips gebruik je je smartphone voortaan als camera.

Sinds de coronacrisis kan niemand eronderuit: videovergaderingen. In de eerste maanden was er veel frustratie door collega's die het niet helemaal snapten, maar tegenwoordig is (bijna) iedereen er wel bedreven in.

Veel werknemers hebben zelfs een budget gekregen om hun thuiswerkplek te verbeteren, maar niet iedereen zal dat geld hebben geïnvesteerd in een krachtige webcam. Dat is immers geen essentiële aankoop: de ingebouwde camera in je laptop of dat oude onding dat ergens rondslingerde, doet prima dienst. Ook al zitten al je collega's daardoor tegen een korrelig beeld aan te kijken.

Telefoon

Dat is nergens voor nodig, want de beste camera in je huis zit waarschijnlijk in je broekzak. Smartphones hebben camera's met hoge resolutie, meer dan voldoende voor een dagelijkse vergadering.

Natuurlijk kun je gewoon direct via je telefoon inloggen bij de meeting, maar dan moet je genoegen nemen met dat kleine schermpje om je collega's op te zien. Een verbinding maken met je laptop of desktop is dus een stuk handiger.

DroidCam

Helaas kun je niet gewoon je telefoon inpluggen om de camera te gebruiken. Je hebt een app nodig die de verbinding tot stand brengt. Gelukkig zijn daarvoor vele programma's om uit te kiezen. Onze favoriet is DroidCam, omdat het gratis te gebruiken is en je ook de microfoon van je telefoon kunt inschakelen om de audio uit te zenden.

Je hebt twee stukjes software nodig om het te gebruiken. Op je pc installeer je een programma en op je telefoon download je de app (Android of iOS). Zorg ervoor dat je telefoon en pc via hetzelfde netwerk verbonden zijn, anders kunnen ze elkaar niet vinden.

Open nu de programma's op beide apparaten. Je krijgt op je telefoon een IP-adres te zien, dat je op je pc moet invullen. Daarna zijn ze direct met elkaar gekoppeld en zie je gelijk het beeld van je camera verschijnen. Start vervolgens het programma op waarmee je videobelt, bijvoorbeeld Teams of Skype. Als het goed is, kun je DroidApp nu als optie selecteren bij je camera-instellingen.

Andere apps

Er kleven ook nadelen aan het programma. Zo heb je een betaalde versie van DroidApp nodig om de hoogste resolutie te gebruiken en werkt de app niet op Macs. Er zijn genoeg andere keuzes, die ook weer zo hun eigen nadelen hebben.

EpocCam werkt op een vergelijkbare manier als DroidCam, maar is alleen beschikbaar voor iPhones. Wel is deze software ook bruikbaar op Mac. Ook NeuralCam is een goede optie, al werkt die alleen met iPhone en MacOS. Iriun werkt dan weer overal op, maar hierbij kan je je microfoon niet als geluidsbron gebruiken.