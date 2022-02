Een nieuwe app uit België om jezelf mee te identificeren en documenten te tekenen, en een partygame die je ook goed via Zoom kunt spelen. Dit zijn de apps van de week.

Itsme

Oorspronkelijk komt itsme uit België, maar de app om je identiteit mee te bevestigen is nu ook in Nederland te gebruiken. Itsme is een alternatief voor DigiD en iDIN.

Met de app kunnen gebruikers zich niet alleen identificeren, maar ook inloggen en documenten digitaal ondertekenen. Zo'n digitale handtekening via itsme is even geldig als een handgeschreven handtekening.

Een account wordt gemaakt door de chip van je identiteitsbewijs te scannen met een smartphone. Vervolgens checkt de app via de camera van je telefoon of jij dezelfde persoon bent. In het vervolg heb je alleen een zelfgekozen pincode nodig om de app te openen.

Onder andere de gemeente Rotterdam gaat itsme gebruiken om burgers en medewerkers te identificeren. In België wordt de app naast overheidsdiensten ook gebruikt door onder meer ziekenhuizen en banken.

Download itsme voor Android of iOS (gratis).

99 Zo werkt Itsme

Wavelength

Na een bordspel is er nu ook een app van partygame Wavelength beschikbaar. Alles draait in Wavelength om extremen, zoals heet en koud, ja en nee of mooi en lelijk. Het doel van de spelers is om te bepalen waar in het spectrum tussen die extremen de wijzer geplaatst moet worden.

Alleen de helderziende weet precies waar de aanwijzer moet belanden en mag via losse woorden hints geven die passen bij de twee extremen. Soms zijn die extremen heel grappig, zoals "acceptabel als ontbijt en niet acceptabel als ontbijt". Als de hint "pizza" is, waar plaats je de wijzer dan?

Het resultaat is dat je met elkaar in discussie gaat over allerlei onderwerpen om te bepalen waar die aanwijzer moet komen. Je werkt namelijk samen, of je nou in één ruimte of via Zoom speelt.

De game is gratis te downloaden en te spelen, maar met een beperkt aantal extremen. Extra pakketten zijn te koop met meer creatieve opties. Alleen de host van het spel hoeft die pakketten aan te schaffen om die met elkaar te kunnen spelen.

Download Wavelength voor Android of iOS (gratis).

70 Trailer: Wavelength

Snapchat

Het is eindelijk mogelijk om in sociale videoapp Snapchat je gebruikersnaam aan te passen. Handig als je spijt hebt van de naam die je hebt aangemaakt toen je een stuk jonger was, maar je al je vrienden, scores en herinneringen niet wil verliezen.

Om de gebruikersnaam aan te passen, ga je naar je profiel in de app. Daar kies je rechtsboven op het tandwieltje om naar de instellingen te gaan. Vervolgens tik je op 'Gebruikersnaam' en kies je een nieuwe naam.

Het is uiteraard niet mogelijk om een naam te kiezen die al in gebruik is. Jouw oude naam kan ook niet door een ander worden gebruikt. Gebruikersnamen kunnen maximaal één keer per jaar worden gewijzigd.

Het is niet de enige nieuwe functie voor Snapchat. Zo rolt de app de mogelijkheid uit om je live locatie met vrienden te delen. Volgens Snapchat kan de functie onder andere worden gebruikt om zeker te weten dat je vrienden veilig thuis komen.

Download Snapchat voor Android of iOS (gratis).