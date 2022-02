Flightradar24 kan de grote drukte donderdag niet aan. De website waarop je live vliegtuigen kunt volgen, is overbelast vanwege grote internationale interesse in de luchtruimen van Rusland en Oekraïne.

De website is een populaire tracker voor vluchten. Het gaat niet alleen om commerciële reizen, maar ook om vrachtvluchten, repatriëringsvluchten en in sommige gevallen militaire vluchten.

Flightradar24 heeft door de situatie in Oekraïne en Rusland te maken met tien tot twintig keer zoveel bezoekers als gebruikelijk, laten de makers van de website aan ZDNet weten. Op dit moment is de pagina niet te bereiken en krijgen gebruikers de melding dat hun verzoek om de website te bezoeken is gecanceld.

"Vanwege de extreem zware belasting kunnen sommige gebruikers traagheid of tijdelijke verbindingsproblemen ervaren bij het openen van Flightradar24", meldt de organisatie. "We werken nu hard aan het vergroten van de capaciteit."