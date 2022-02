Het Chinese smartphonebedrijf OPPO heeft de Find X5 Pro gepresenteerd. Het is het topmodel van 2022 voor het bedrijf, dat de nadruk legt op verbetering in de camera's.

De telefoon volgt de vorig jaar verschenen Find X3 Pro op. Qua ontwerp is er weinig veranderd. De achterkant van het toestel is wederom vervaardigd uit één stuk, met een oplopend gedeelte waarin de cameralenzen zijn geplaatst.

Dit keer is de microscooplens achterwege gelaten. Wel heeft het toestel een standaardlens (50 megapixels), een groothoeklens (50 megapixels) en een zoomlens (13 megapixels), waarmee tot vijf keer hybride en tot twintig keer digitaal ingezoomd kan worden op onderwerpen. De zoomlens was vorig jaar niet aanwezig op de Find X3 Pro. In plaats daarvan had dat toestel een microscooplens voor foto's van heel dichtbij.

De Find X5 Pro heeft verder een MariSilicon X-chip, die door OPPO zelf is ontwikkeld en bedoeld is voor beeldverwerking. Daarmee wordt het volgens de Chinese fabrikant mogelijk om bijvoorbeeld RAW-video's in 4K-resolutie te verwerken en om 4K-video's in nachtmodus op te nemen.

Het toestel is voorzien van een oledscherm van 6,7 inch. Die ondersteunt een beeldververssnelheid van 120 beelden per seconde. Verder draait hij op een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-processor, heeft hij een 5.000 mAh-accu, 256 GB aan opslagruimte en 12 GB aan werkgeheugen. Het toestel kost in Nederland 1.299 euro.