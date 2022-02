HBO Max, de streamingdienst van onder meer tv-zender HBO en studio Warner Bros., heeft zijn abonnementsprijzen donderdag bekendgemaakt. Er komen twee varianten: het Basic-abonnement kost 5,99 euro per maand en het Standaard-abonnement kost 7,99 euro per maand.

Er zijn wel verschillen tussen de abonnementen. Zo kun je met Basic op één scherm tegelijk naar films en series kijken in een resolutie van maximaal 720p.

Het Standaard-abonnement biedt kijken op drie schermen tegelijk. Daarnaast krijgen deze abonnees de best beschikbare kwaliteit. Volgens HBO zijn geselecteerde titels in 4K-resolutie te zien, de rest zal in 1080p worden weergegeven.

HBO biedt daarnaast een "korting voor altijd" voor mensen die een abonnement afsluiten voor het einde van maart 2022. Daarmee kost een Basic-abonnement 3 euro per maand en een Standaard-abonnement 4 euro per maand. De korting vervalt als mensen hun maandelijkse abonnement tussentijds opzeggen.

HBO Max is vanaf 8 maart in Nederland beschikbaar. Titels die op de streamingdienst verschijnen zijn onder meer Dune, Godzilla vs. Kong, The Suicide Squad, Space Jam: New Legacy en Tom and Jerry, maar ook Game of Thrones, The Sopranos en Sex and the City en de opvolger And Just Like That... Later dit jaar verschijnt ook de nieuwe Game of Thrones-prequel House of the Dragon op HBO Max.