Twitter heeft woensdag per ongeluk meerdere accounts offline gehaald die over Russische militaire bewegingen schreven, schrijft Reuters. De accounts, van onder meer factcheckers, deelden foto's en video's van Russische tanks die richting de Oekraïense grens bewogen.

Het betreft een fout van Twitter zelf. "We zijn proactief aan het bekijken of opkomende verhalen in strijd zijn met ons beleid", zegt een woordvoerder van het bedrijf. "In dit geval hebben we ons vergist door actie te ondernemen bij een aantal accounts."

Twitter greep in omdat de accounts inbreuk zouden hebben gemaakt op regels rondom de verspreiding van misinformatie. Dat beleid verbiedt gebruikers om informatie te delen die "aanzienlijk en op misleidende wijze is veranderd, gemanipuleerd of gemaakt".

Volgens een woordvoerder was er geen sprake van een gecoördineerd botnetwerk en werden de accounts niet massaal door andere gebruikers gerapporteerd. De accounts die ten onrechte zijn verwijderd worden hersteld.