Een nieuwe vorm van schadelijke software waart rond in Oekraïne. Onderzoekers van cybersecuritybedrijven ESET en Symantec zeggen tegen persbureau Reuters dat de malware inmiddels op honderden computers in Oekraïne is geïnstalleerd. De software is ontworpen om computers kapot te maken.

Volgens ESET moet de aanval op Oekraïense computers zijn voorafgegaan door maanden aan voorbereiding. Symantec zegt aanwijzingen te hebben dat de malware inmiddels ook op computers in Letland en Litouwen is geïnstalleerd. Het programma zou antivirusprogramma's hebben omzeild om op de computers terecht te komen.

Wie achter het verspreiden van de schadelijke software zit, is nog niet met zekerheid te zeggen. Volgens Reuters wordt er vanwege de oorlog in Oekraïne gewezen naar Rusland, maar dat land ontkent elke vorm van betrokkenheid.

In de afgelopen tijd werden al verschillende websites van overheidsinstellingen en banken in Oekraïne aangevallen. De sites raakte overbelast, waardoor ze niet meer bereikbaar waren voor bezoekers.

De Oekraïense datatoezichthouder zegt dat het aantal hackaanvallen onlangs flink is toegenomen. Als voorbeeld noemt de toezichthouder phishingaanvallen op overheidsinstanties en vitale infrastructuur, het verspreiden van malware en pogingen om netwerken van bedrijfssectoren binnen te dringen.

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zeiden eerder overtuigend bewijs te hebben dat Rusland achter de aanvallen zit. Mark Warner, voorzitter van de inlichtingencommissie in de Amerikaanse Senaat, zei dat deze aanvallen maar een schijntje waren van waartoe Rusland in staat is.